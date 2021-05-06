Кремлевской страже - 85 лет: как устроен президентский полк

Главная задача полка - охрана первых лиц государства и важнейших гособъектов

К праздничным мероприятиям готовятся военнослужащие президентского полка. Эталон российской армии. Элитная воинская часть, которая обеспечивает безопасность первых лиц государства и защиту кремлёвских ценностей. В этом году полк отмечает своё 85-летие. Ежедневно, в любую погоду кремлёвцы находятся на посту. Несут караул, сохраняя вековые воинские традиции.

Начищенные до блеска сапоги. Подогнанная по фигуре шинель сидит, как влитая. И главное - чеканный шаг. Особый. "Кремлёвский". А еще высоко поднятый подбородок, взгляд, устремленный вдаль. Самозарядный карабин Симонова, несмотря на приличный вес, в руках караульного будто игрушечный. Да и синхронность действий поражает не меньше. На ритуал смены караула можно смотреть часами.

Мемориал "Могила Неизвестного Солдата" - пост номер один. Несмотря ни на что в течение часа несущий караул не сдвинется с места. Иначе – нарушение устава. Нельзя улыбаться, менять стойку, даже увидев в толпе зевак любимые лица. Например, родителей, рассказывает Дмитрий Подковин, рядовой роты Специального караула Президентского полка.

- Неожиданно приехали. Я даже не знал, что приедут. - В улыбке расплылись? - Нет. - Нельзя? - Нельзя.

Спецрота караула Президентского полка - эталон российской армии. За лоском и блеском - постоянные тренировки, месяцы строевой подготовки.

Эта выправка и профессионализм считаются образцовыми. Именно поэтому кремлёвцы участвуют в официальных мероприятиях самого высокого уровня: на инаугурации президента вносят в Большой Кремлевский дворец Конституцию и государственный флаг. Присутствуют на официальных приёмах и встречают главу государства.

Главная задача полка - охрана важнейших государственных объектов. Прежде всего - Московского Кремля. В остальном - это военная служба со своим режимом. С одним отличием – утренняя зарядка проходит на территории Кремлевского ансамбля.

"Штаб-квартира" Президентского полка – в здании Арсенала. Кремлевцы - те немногие счастливцы, которые просыпаются под настоящий бой курантов. Чтобы попасть в элитное воинское подразделение, нужно пройти строгий отбор. Армейский конкурс - 500 человек на место.

"Самое главное - это иметь идеальное здоровье. Категория А1. Солдаты должны быть морально и психически устойчивым. А идеальная форма и чтобы рука не дрогнула - этому всему можно научить в течение года", - рассказал лейтенант Максим Песоцкий, командир взвода Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России.

В составе Президентского полка - три батальона, две роты Специального караула, Почетный кавалерийский эскорт и спецназ. В каждом подразделении свои особенности и специфика.

Свой профессиональный праздник – День полка – кремлёвцы отмечают на посту. Здесь всегда служили самые подготовленные бойцы и командиры. Нынешнее поколение воинов "марку" держит.

Анастасия Мартынова, Андрей Булычёв, "ТВ Центр".

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