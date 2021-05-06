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Персональные парады: в России лично поздравляют ветеранов

11:41
  • четверг
  • 06 мая 2021

Под окнами ветеранов проходят марши и выступают военные оркестры

Ветераны Великой Отечественной войны принимают персональные парады перед Днем Победы. В Екатеринбурге участника обороны Заполярья Александра Зверева поздравил женский парадный расчёт Центрального военного округа.

В Санкт-Петербурге курсанты академии имени Можайского исполнили песни военных лет для ветерана-авиатора Петра Кривоноса. Он участвовал в освобождении Европы.

В столице парад для Героя Великой Отечественной войны Степана Тюшкевича устроили юнармейцы. Воспитанники школы почётного караула прошли торжественным маршем возле дома ветерана, передает "ТВ Центр".

Большую программу для фронтовиков подготовило командование гвардейской танковой армии Западного военного округа. Под окнами ветеранов Алексея Иванова и Фёдора Рыхлова выступили военный оркестр и сводный хор Кантемировской дивизии.

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