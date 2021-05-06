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Число заболевших COVID-19 в мире превысило 155 млн

10:32
  • четверг
  • 06 мая 2021

Больше всего случаев заражения в США, Индии и Бразилии

В мире с начала пандемии зарегистрировано 155 203 522 случая заражения коронавирусом, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний во всем мире достигло 3 241 853 человек.

Больше всего случаев заражения в США, Индии и Бразилии. В Штатах выявлено суммарно 32 557 606 инфицированных COVID-19, умерли 579 276 человек.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 в Индии продолжает расти высокими темпами. За истекшие сутки число заразившихся увеличилось на рекордные с начала пандемии 412 262 случая и достигло 21 077410.

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