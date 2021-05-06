Пилотажная группа "Стрижи" отмечает 30-летний юбилей

В этом году 9 мая в небе над Красной площадью пролетят сразу 9 экипажей

Покорители неба, уникальная пилотажная группа "Стрижи" отмечает сегодня 30-летний юбилей, передает "ТВ Центр". 6 мая 1991 года офицеры на боевых самолетах впервые выступили под нынешним названием.

Формирование авиагруппы для демонстрационных полетов на МиГ-29 началось в подмосковной Кубинке в середине восьмидесятых. А уже через год воздушные ассы поразили мастерством французских зрителей и специалистов на фестивале, посвящённом 50-летию эскадрильи "Нормандия - Неман".

"Стрижи" представляли нашу авиацию на зарубежных смотрах в Европе, США, Китае и были удостоены звания "Лучшая пилотажная группа мира". Они постоянные участники Парадов Победы. В этом году 9 мая в небе над Красной площадью пролетят сразу 9 экипажей.

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