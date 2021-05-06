Песков ответил на вопрос о работе Боширова и Петрова

В администрации президента нет подразделения, которое занимается спортивным питанием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения Bellingcat про работу Александра Петрова и Руслана Боширова на Кремль.

"Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю… Не думаю, в администрации нет подразделения, которое занимается спортивным питанием", - сказал Песков агентству РИА Новости, отвечая на вопрос, работают ли Петров и Боширов на Кремль.

Подозревавшиеся Лондоном в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов рассказывали, что заняты в фитнес-индустрии, в частности, в сфере спортивного питания.

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