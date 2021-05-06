"Понятия не имею": мать Бузовой отреагировала на сообщения о госпитализации дочери

По информации СМИ, накануне певицу прооперировали

Мать певицы и телеведущей Ольги Бузовой Ирина отреагировала на многочисленные сообщения в СМИ о том, что ее дочь положили в больницу и срочно прооперировали.

"Понятия не имею, все уже звонят мне, я понятия не имею. Извините", - прокомментировала Ирина Бузова в беседе с "Пятым каналом".

Ранее представитель певицы Антон Богославский отказался уточнить состояние здоровья артистки. "Мы пока воздерживаемся от всех комментариев", - сказал он "Известиям".

Накануне вечером издание "Стархит" сообщило, что ведущую и певицу Ольгу Бузову доставили в московскую больницу и экстренно прооперировали под общим наркозом.

Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с Ольгой Бузовой

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