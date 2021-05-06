Разработчик "Спутника V" связал с политикой признание лучшей вакциной Moderna

Александр Гинцбург прокомментировал решение Всемирного конгресса вакцин

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург счел решение Всемирного конгресса вакцин признать лучшим препарат компании Moderna "экономическо-политическим".

По его словам, число смертей от РНК-содержащих вакцин от коронавируса, к которым относится и препарат Moderna, значительно превышает число смертей от вакцины AstraZeneca.

"Я бы сказал, что это экономическо-политическое решение. Цена вопроса - порядка 100 миллиардов долларов. Признать "Спутник V" - это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне", - сказал Гинцбург в беседе РИА Новости.

Директор центра Гамалеи добавил, что вакцина компании Moderna сделана на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer, однако отдавать победу последней "совсем было неприлично".

"Потому что количество смертей там столько... в 25 раз больше, чем у AstraZeneca", - пояснил он.

В России на данный момент зарегистрированы три вакцины от коронавируса - "Спутник V" Центра имени Н. Ф. Гамалеи, "Эпиваккорона" новосибирского центра "Вектор" и "Ковивак" центра имени М. П. Чумакова РАН.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявили 7 тысяч 639 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 7 тысяч 788 человек. Темп распространения инфекции снижается. Во многом это происходит благодаря вакцинации.

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