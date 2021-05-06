В МВД рассказали подробности обнаружения тела блогера Журавлевой

Погибшую нашли практически случайно

Тело блогера Кристины Журавлевой обнаружили в лесу под Екатеринбургом практически случайно. Об этом сообщил порталу E1.ru руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, тело без признаков жизни первым увидел вынужденно остановившийся на трассе водитель. Следов криминала на первый взгляд не было.

Личность девушки установили только спустя несколько недель после ее исчезновения, так как никто не сообщал поисковикам или МВД о ее пропаже.

Кристина Журавлева вела блог в Instagram. В соцсетях она была известна как kris_zhuravleva_. Интернет-дневник был посвящен стилю и красоте, в нем было больше 57 тысяч подписчиков. Последняя запись в блоге Журавлевой датируется 3 апреля.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Ведомство разбирается в обстоятельствах гибели: проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия.

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