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В МВД рассказали подробности обнаружения тела блогера Журавлевой

13:40
  • четверг
  • 06 мая 2021

Погибшую нашли практически случайно

Тело блогера Кристины Журавлевой обнаружили в лесу под Екатеринбургом практически случайно. Об этом сообщил порталу E1.ru руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, тело без признаков жизни первым увидел вынужденно остановившийся на трассе водитель. Следов криминала на первый взгляд не было.

Личность девушки установили только спустя несколько недель после ее исчезновения, так как никто не сообщал поисковикам или МВД о ее пропаже.

Кристина Журавлева вела блог в Instagram. В соцсетях она была известна как kris_zhuravleva_. Интернет-дневник был посвящен стилю и красоте, в нем было больше 57 тысяч подписчиков. Последняя запись в блоге Журавлевой датируется 3 апреля.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Ведомство разбирается в обстоятельствах гибели: проводится экспертиза, выполняются допросы и иные мероприятия.

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Блогер Кристина Журавлева
Блогер Кристина Журавлева
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