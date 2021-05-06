Зеленский отметил снижение концентрации российских сил на границе с Украиной

Президент Украины и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили эту тему на переговорах в Киеве

США заметили на границе с Украиной наибольшую с 2014 года концентрацию российских войск. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе брифинга по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы обращаемся к России, чтобы она перестала применять агрессию против вас. Вместе с партнерами работаем над тем, чтобы Украина могла защитить себя против агрессии России. Хотя некоторые силы России были отведены от границы с Украиной, но некоторые остаются, и мы наблюдаем за ситуаций очень внимательно", - сказал Блинкен (цитата по РИА Новости).

Президент Зеленский при этом отметил сокращение, хоть и недостаточное для Киева, российского военного контингента вдоль границ с Украиной, в том числе в Крыму.

"Мы отмечаем - и наша разведка, и наши профессиональные военные - мы видим только 3,5 тысячи военных, которые начали отведение и ушли с территории временно оккупированного полуострова Крым. Больше нигде мы пока что уменьшения не видим. Считаем, что уменьшение это медленное и потому вероятная угроза может быть", - сказал Зеленский на пресс-конференции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Видео: что означает визит Блинкена в Киев

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