Вассерман поддержал законопроект об автоматическом начислении пенсий по инвалидности

Инициатива депутатов Госдумы существенно облегчит жизнь россиян, заявил публицист

Политический консультант и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал законопроект Госдумы, согласно которому пенсии и социальные доплаты людям с инвалидностью будут начисляться автоматически без предъявления справок и заявлений.

"Если в базе данных одного из ведомств уже есть сведения о ком-то или о чем-то, то другие инстанции не должны запрашивать их у тех людей и организаций, к которым эти сведения относятся. Пусть обращаются в соответствующие инстанции напрямую, они должны работать самостоятельно между собой. Люди – не курьеры между разными ведомствами", - заявил он.

По его словам, инициатива депутатов существенно облегчит жизнь россиян. Ведь государство, уже обладая всеми нужными документами, "перестанет нагружать людей промежуточными задачами", отметил Вассерман.

Ранее депутаты Государственной Думы поддержали законопроект о беззаявительном порядке получения пенсий по инвалидности и информировании людей старше 45 лет о будущей пенсии.

В соответствии с поправками, после того как информация вносится в федеральный реестр инвалидов, она будет автоматически направляться в Пенсионный фонд. В течение пяти рабочих дней ее рассмотрят и затем известят человека о том, что ему назначена пенсия. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае их пересмотра в сторону увеличения.

Сейчас для назначения ряда пенсионных выплат в соответствии с законом "О занятости" необходимо лично обращаться с заявлениями в территориальные органы ПФР.

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