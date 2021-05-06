Летчик-космонавт Романенко заявил о создании Аллеи Славы ветеранов в Южном Бутове

C просьбой создать мемориальный комплекс обратились жители района
В Южном Бутове работают над созданием Аллеи Славы. Ветераны и управа района уже разработали проект и определились с площадкой.
Ранее с просьбой создать мемориальный комплекс обратились жители района и Совет ветеранов, которые давно мечтали увековечить память героев района.
"В Южном Бутове многие мечтают об этом, у ветеранов нет места, где они могут помянуть павших однополчан, поклониться им, просто встретиться и вспомнить прошлое, провести памятное мероприятие, связанное с историей всей страны и района", - рассказал летчик-космонавт, Герой России, депутат Госдумы Роман Романенко.
Аллея Славы ветеранов локальных войн и конфликтов станет не только точкой притяжения жителей района, но и местом проведения памятных дат и мероприятий.
На аллее установят отдельные стелы, посвященные ветеранам Великой Отечественной войны и заключенным фашистских концлагерей, войнам-афганцам, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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