"Они здесь, они везде": Зеленский пожаловался на "вездесущих русских"

Президент Украины заявил об этом на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на "русское присутствие" во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава государства, говоривший перед этим на украинском, по-английски уточнил у журналистки BBC, понимает ли она его слова, передает ТАСС.

"У меня [синхронный] русский перевод. Все хорошо", - ответила она. "Русский перевод? Они здесь. Они везде", - заявил в ответ глава государства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала слова Зеленского о "вездесущих русских".

"В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что "мы везде", включая головы украинских политических деятелей",- написала Захарова в своем блоге в соцсети Facebook.

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