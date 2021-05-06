В России утвердили план по реализации антитабачной концепции

Документ подписал Михаил Мишустин

Правительство утвердило план мероприятий для реализации антитабачной концепции. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как говорится в сообщении на сайте кабмина, документ содержит более 20 мероприятий. В частности, планируется усилить контроль за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции.

Помимо этого, будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе это коснётся жидкостей для электронных сигарет.

Концепция государственной политики противодействия потреблению табака и другой никотинсодержащей продукции утверждена Правительством в 2019 году. Её цель – к 2035 году сократить число курильщиков с нынешних 29% до 21%.

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