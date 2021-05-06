Путин: в России продолжается снижение заболеваемости коронавирусом

Решение об объявлении нерабочих дней между майскими праздниками оказалось оправданным, считает президент

Президент Владимир Путин заявил, что в России продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. По его словам, решение об объявлении нерабочих дней между майскими праздниками оказалось оправданным.

"В целом, насколько я вижу, в том числе, из ваших докладов, решение оказалось оправданным и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, количество тех, кто выздоровел, увеличивается", - сказал Путин в четверг во время встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой в режиме видеоконференции.

Голикова сообщила, что ситуация с заболеваемостью оценивается как стабильная. "Недельный показатель заболеваемости на 100 тысяч жителей у нас составляет 41,3, суточный показатель - во всяком случае, за последние сутки, - составляет 5,2 на 100 тысяч населения", - сказала она (цитата по "Интерфаксу").

За последние сутки в России выявлено 7 639 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб. Из них 13,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 351 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 7 788 человек.

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