В России зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"

Эффективность препарата составила 79,4%, сообщили в РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций сообщил о регистрации в России однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт". Эффективность препарата составила 79,4% - это выше, чем у многих вакцин с двумя уколами, заявили в РФПИ.

"Министерство здравоохранения РФ, Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против новой коронавирусной инфекции… Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов", - говорится в сообщении фонда (цитата по РИА Новости).

В сообщении уточняется, что расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.

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