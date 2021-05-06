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Сергунина: Представители Michelin подбирают площадку для презентации первого гида по Москве

15:32
  • четверг
  • 06 мая 2021

Планируется, что выпуск рейтинга и вручение звезд Michelin в Москве состоится в 2021 году

Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в столицу прибыли представители Michelin, передает АГН "Москва".

"Представители Michelin приехали, чтобы обсудить вопросы, связанные с предстоящей работой экспертов гида в Москве. Также на повестке подбор помещения для церемонии вручения звезд и презентации первого путеводителя по нашему городу", - сообщила Сергунина.

Команда гида уже посещала столицу в декабре прошлого года, тогда было официально объявлено о планах оценить столичные заведения общественного питания. Планируется, что выпуск рейтинга и вручение звезд Michelin в Москве состоится в 2021 году.

Россия станет 33 страной, где выпускается гид Michelin, а Москва - первым городом СНГ, где есть кафе и рестораны, отмеченные специальными звездами.

Сегодня в Москве работают свыше 15 тыс. предприятий общественного питания. Сразу два московских заведения входят в список 50 лучших ресторанов мира — Worldʼs 50 Best Restaurants. Ресторан White Rabbit находится на 13-м месте, а Twins Garden — на 19-м. В ряде других работают шеф-повара, ранее представлявшие рестораны со звездами Michelin.

Гид Michelin - это наиболее известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира, который выпускается с 1900 года.

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