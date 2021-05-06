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Путин: российские вакцины надежны, как автомат Калашникова

16:01
  • четверг
  • 06 мая 2021

Препараты отечественного производства являются наиболее безопасными, отметил президент

Президент России Владимир Путин заявил, что российские вакцины для профилактики коронавируса основаны на технологиях и платформах, которые применялись десятилетиями.

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Он рассказал, что российские вакцины "весьма современны и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными".

"Как сказал один из европейских специалистов, надежные, как автомат Калашникова. Я думаю, он, безусловно, прав", - сообщил Путин в четверг во время онлайн-встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Видео: в России продолжается снижение заболеваемости коронавирусом - заявление Путина

Эффективность американской вакцины от коронавируса – напротив - станет понятна спустя десятилетие, указал глава государства. Он обратил внимание, что в США обещают, что их вакцина станет "инновационным и очень современным препаратом".

"Дай бог, надеюсь, что так и будет, но будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять, после многолетнего применения и анализа результатов", - сказал Путин (цитата по "Интерфаксу").

Ранее Россия зарегистрировала очередную вакцину от коронавируса. Это однокомпонентный препарат "Спутник Лайт".

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