Сергунина: Культурные площадки Москвы проведут более 200 мероприятий ко Дню Победы

Музеи, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили обширную программу

Москвичей пригласили принять участие в онлайн-мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня Победы. Музеи, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили обширную программу к 9 Мая, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"Планируется больше 200 событий: чтения произведений писателей и поэтов-фронтовиков, лекции, спектакли, концерты. Основные мероприятия пройдут в онлайн-формате", - заявила Сергунина.

Например, 9 мая можно послушать онлайн-лекцию о творчестве писателя Константина Паустовского в годы Великой Отечественной войны. Прямой эфир начнется в 14:00 в инстаграм-аккаунте Музея Паустовского.

Очные мероприятия будут проводиться с соблюдением всех санитарных мер. Посетителям необходимо придерживаться социальной дистанции, надевать маски и перчатки.

Так, 6 мая в 19:00 в библиотеке-читальне имени Пушкина историк Дмитрий Савин расскажет о Берлинской наступательной операции, поставившей финальную точку в Великой Отечественной войне. Мероприятие бесплатное, необходима регистрация.

Полная программа мероприятий опубликована на сайте "Онлайн.Библиогород". А на портале mos.ru размещены специальные проекты, посвященные Великой Отечественной войне, передает АГН "Москва".

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