Появилась официальная информация о состоянии Ольги Бузовой

Представитель певицы подтвердил сообщения о ее госпитализации

Представитель российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой подтвердил информацию из СМИ о том, что артистка в настоящий момент находится в больнице.

По словам пресс-секретаря Бузовой Антона Богославского, ранее Ольга была госпитализирована в московскую клинику. Врачи провели ей операцию, но какую именно – пока не сообщается, передает "Звезда".

"Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи", - заявил в беседе с телеканалом Богославский.

Накануне издание "Стархит" рассказало о срочной госпитализации певицы. В сообщении СМИ указывалось, что операция была проведена под общим наркозом.

При этом мать Бузовой ранее сообщила, что она не в курсе госпитализации дочери и "понятия не имеет", о чем идет речь.

Ранее Бузова жаловалась на тяжелые условия на съемках телешоу "Маска". Она рассказала, что маска сильно давила ей на голову. После часа в костюме пантеры у певицы начинала болеть спина.

Видео: смотрите выпуск программы "Мой герой" с Ольгой Бузовой

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