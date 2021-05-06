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Шойгу доложил Путину о подготовке к параду

17:13
  • четверг
  • 06 мая 2021

Генеральная репетиция пройдет утром 7 мая

Министр обороны Сергей Шойгу доложил в четверг президенту России Владимиру Путину о ходе подготовки к Параду Победы, который пройдет 9 мая в Москве на Красной площади.

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"Сегодня президент России Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о ходе подготовки к Параду Победы, который состоится на Красной площади 9 мая", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Ранее весь личный состав военнослужащих, принимающий участие в тренировках и обеспечении военного парада, прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от COVID-19.

Генеральная репетиция Парада Победы пройдет утром 7 мая.

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