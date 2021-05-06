Пример для подражания: директор ресторанного гида Michelin оценил гастрономический потенциал Москвы

Эксперты Michelin наблюдают устойчивое развитие ресторанного бизнеса в Москве

Москва достойна попасть в ведущий гастрономический рейтинг мира Michelin. Об этом заявил международный директор гида Гвендаль Пулленек во время онлайн-брифинга, посвященного подготовке первого путеводителя Michelin по московским ресторанам.

"За последние дни мы увидели столько талантливых поваров, преданных своей профессии, творящих кулинарные шедевры. Они обязательно должны быть в кулинарной подборке. В этом и состоит цель гида Michelin – подсвечивать на карте такие места, где люди могут получать гастрономическое удовольствие", - заявил Пулленек.

Он рассказал, что один ресторан могут посещать разные инспекторы. Затем они обмениваются мнением и вместе принимают решение, присуждать звезды или нет.

"Для нас выбор Москвы, как нового места для гида Michelin 2021 года – важный шаг, но, возможно, это лишь первый шаг к тому, чтобы в российской столице появлялось как можно больше "звездных" ресторанов. Это очень хороший пример и для других городов", - поделился международный директор гида Michelin.

Россия станет 33 страной, где выпускается гид Michelin, а Москва - первым городом СНГ, где есть кафе и рестораны, отмеченные специальными звездами. Планируется, что выпуск рейтинга и вручение звезд Michelin состоится в 2021 году, передает АГН "Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram