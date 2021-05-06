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Кабмин утвердил дорожную карту повышения газификации регионов

18:09
  • четверг
  • 06 мая 2021

К 2030 году уровень газификации в стране должен вырасти более чем на 10%

Уровень газификации в России к 2030 году вырастет более, чем на 10%, почти до 83%. Люди получат возможность подключаться к сетям с меньшими затратами. Соответствующий план опубликован сегодня на сайте правительства.

В послании Федеральному собранию Владимир Путин дал поручение подготовить дорожную карту по газификации частных домовладений. Если к населенному пункту уже подведены сети, продление коммуникаций до границ земельных участков должно быть бесплатным.

Разработанный кабмином план подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ предусматривает, что к 2030 году у потребителей появится возможность заключать комплексные договоры на обеспечение газом. Сервис по подключению, поставке и техобслуживанию должен действовать по принципу "одного окна" и быть доступным на портале госуслуг, передает "ТВ Центр".

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