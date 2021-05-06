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Лавров заявил о "мании безнаказанности" у политиков в ЕС

18:38
  • четверг
  • 06 мая 2021

Глава МИД России назвал избранный Западом путь полностью тупиковым

Глава МИД России Сергей Лавров диагностировал у представителей Евросоюза "манию безнаказанности".

Отвечая на вопрос о состоянии дел между сторонами, министр сказал: "Когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю думать, что помимо этого ощущения вседозволенности и непогрешимости Евросоюз начинает быть обуреваем еще одной манией. Имею в виду полную безнаказанность" (цитата по "Интерфаксу").

Он добавил, что считает избранный западными политиками путь полностью тупиковым. По его словам, Россия продолжит отвечать на антироссийские выпады.

"Мы не будет оставлять без ответа подобные выпады в отношении России, российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо оснований и абсолютно нелегитимно", - сообщил Лавров.

Политик также подчеркнул, что Брюссель разрушил беспрецедентно развитую в свое время архитектуру отношений между Россией и ЕС.

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