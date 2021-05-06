"Вывеска вам ничего не даст": Украине посоветовали не педалировать тему НАТО

Киеву посоветовали заниматься реформами

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг посетил Киев. Его день был расписан буквально по минутам. Встречи с высшим руководством страны следовали одна за другой. Темы переговоров - борьба с коррупцией, реформы на Украине, и, конечно, пресловутая российская агрессия. Но основная цель приезда Блинкена всё же не в обсуждении проблем Киева. Главе Госдепа нужно было посмотреть, с кем ему предстоит работать.

График визита у госсекретаря США в Киеве крайне насыщенный. Сначала встреча с главой украинского МИД, вместе с которым Блинкен, быстро возложив цветы к монументу погибшим в Донбассе украинским солдатам, отправляется на встречу с главой правительства и депутатами. А уже после этого идёт к Владимиру Зеленскому, который всё это время ждёт.

Касание локтями. Несколько приветственных фраз. И бесчисленное количество благодарностей, которые, буквально не переставая, льются из уст Зеленского. И во время протокольной части. И в ходе итоговой пресс-конференции. В этом плане Зеленский, кажется, даже переплюнул бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"Несмотря на то, что это первая наша встреча, я впечатлён тем, насколько ваша команда в курсе того, что происходит на Украине. В том числе это касается и Донбасса", - сказал Зеленский.

Ещё бы команда Блинкена была не в курсе. С ним ведь в Киев прилетела Виктория Нуланд. Та самая, что на Майдане раздавала протестующим печеньки, курируя и поддерживая этот госпереворот. Комплименты от Зеленского следуют и в её адрес. Кроме того, украинский лидер часто шутит. Как, например, в случае с журналисткой BBC, у которой были проблемы с синхронным переводом.

- Вы не расслышали? Да? - Нет, я услышала. Тут идет русский перевод. - Русский перевод. Они везде!

Про Россию, кстати, говорят, действительно, много. Правда, вся суть публичных заявлений госсекретаря США фактически сводится к одному.

"Мы гордимся тем, что поддержали Украину перед лицом многолетней российской агрессии. И я могу заверить вас, господин президент, что мы продолжим это делать вместе с нашими партнерами по НАТО", - сообщил Блинкен.

О членстве Украины в этом военном блоке Зеленский и Блинкен, вероятно, тоже говорят. Эту тему активно обсуждают и на закрытой встрече с лидерами парламентских партий. И если верить утечкам в украинскую прессу, поддержки Киев не нашёл.

"Ответный сигнал от Нуланд - по НАТО тему не педалируйте, занимайтесь реформами, вывеска вам ничего не даст", - говорится в материале издания "Страна.UA".

Фактически это указание сверху, которое Киев обязан исполнить. Как и массу других поручений, которые были розданы в ходе этого визита. Блинкен, конечно, держался максимально дипломатично. Однако всем и так было понятно, кто на этих многочисленных встречах был главным.

"Мне кажется, многие граждане в шоке просто о того, какой адской колонией стала Украина. У нас главная новость - приезжает Нуланд, Блинкен. Ну и что? Приехали раздавать ценные указания? На этом фоне любое решение исполнительной власти Украины, ну, оно кажется бессмысленным, потому что и так Украина пребывает под внешним управлением. От и до", - сказал украинский политтехнолог Михаил Шпир.

"Я думаю, что все это будет подаваться так. Визит состоялся. Нас не забывают. С нами общаются перед встречей с Путиным. И это уже победа!" – заявил украинский политолог Алексей Якубин.

Хотя никаких серьезных заявлений по итогам сделано не было. Скорее всего, этот визит, говорят политологи, был нужен для сверки часов и получения информации перед возможной встречей Путина и Байдена. Если она все-таки состоится, Украину там точно будут обсуждать.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram