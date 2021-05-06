Путин: Россия готова поддержать снятие патентной защиты с вакцин от COVID-19

При борьбе с коронавирусом надо думать о защите людей, подчеркнул президент

В России зарегистрирована вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" - это однокомпонентный препарат. После необходимых согласований он поступит в гражданский оборот. Ситуация с коронавирусом обсуждалась на встрече Владимира Путина с заместителем главы правительства Татьяной Голиковой. Было отмечено, что темпы вакцинации сократились из-за продолжительных выходных. В связи с этим президент предложил направлять мобильные лаборатории в дачные посёлки.

Решение продлить майские праздники оказалось оправданным. По словам президента, количество заболевших уменьшается, выздоравливающих, напротив, увеличивается. Однако глава государства призвал региональные власти не расслабляться: нужно сохранять объёмы тестирования и наращивать темпы вакцинации.

"Лаборатории соответствующие, передвижные, мобильные лаборатории и пункты тестирования и вакцинации должны быть там, где люди находятся, а это сегодня в значительной степени садоводческие товарищества, это дачные поселки и так далее. Нужно просто этим заняться, заняться как можно быстрее. Что касается наших вакцин, приятно отметить, что этот инструментарий расширяется", - заявил Путин.

Сегодня регистрацию прошла уже четвертая отечественная разработка. Однокомпонентный "Спутник Лайт". Иммунитет будет сохраняться чуть меньше, чем после двух доз прививки, но эффективность - 79,4% - уже на 28-й день после укола. Это выше, чем у многих двухкомпонентных вакцин. У зарубежной AstraZeneca, например, 70%. "Спутник Лайт" действует против всех новых штаммов коронавируса.

"Несмотря на то, что новая вакцина "Спутник Лайт" представляет собой, по сути, первый компонент вакцины "Спутник V", она в то же время является ее альтернативой. Она создавалась разработчиками для того, чтобы быстро сформировать популяционный иммунитет в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса. И также она создавалась для того, чтобы ее можно было использовать, в том числе людям, которые уже переболели", - объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Спутник-V" - самая массовая вакцина на сегодняшний день в России. Препарат производят и используют больше всего. Эффективность - 97,6%. Это самый высокий показатель в мире. Впрочем, безопасность тоже не отстает: ни одного летального исхода, только незначительные и краткосрочные побочные эффекты, и то далеко не у всех. При этом на Всемирном конгрессе вакцин лучшей на планете антикоронавирусной разработкой назвали детище американской компании Moderna. Высоких показателей смертности после уколов РНК-содержащими препаратами организаторы этого смотра вакцин будто не заметили. Что неудивительно: штаб-квартира мероприятия находится в Вашингтоне. В сторону подвинули даже совместную американо-германскую разработку, вакцину от Pfizer. Критерии, по которым сравнивали препараты, остались тайной. После победы такая родная для конгрессменов от медицины компания Moderna повысила прогнозируемый доход от продажи своего препарата почти на 5% - до более чем 19 миллиардов долларов.

"Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современные и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надёжными и наиболее безопасными. Как сказал один из европейских специалистов, надёжные, как автомат Калашникова. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов. Думаю, что он, безусловно, прав: просты и надёжны, как автомат Калашникова", - заявил глава государства.

Сегодня "Спутник V" не просто одобрен более чем в 60 странах. Его первый компонент уже получили 20 миллионов человек по всему миру. При этом наша страна - единственная, кто вместе с дозами передает и технологию производства. На Западе о временной отмене патентов на вакцины от коронавируса всерьез заговорили лишь сейчас. Да и то после согласия на это Вашингтона. Раньше многочисленные призывы правозащитных организаций просто игнорировались. Слишком велико было сопротивление фармгигантов.

"Безусловно, Россия бы поддержала такой подход, имея в виду, что в современных условиях, как я уже многократно говорил, мы должны думать не о том, чтобы извлекать максимальную прибыль, а о том, чтобы обеспечить безопасность людей. А безопасность может быть обеспечена только в том случае, если вакцины будут применяться в подавляющем большинстве стран мира. Тогда естественно выработается популяционный в самом широком смысле этого слова - общий иммунитет. Это касается всех, в том числе и нашей страны", - сказал Путин.

В нашей стране на данный момент вакцинированы почти 23 миллиона человек. Почти 10 из них получили оба компонента.

Лилия Акиньшина, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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