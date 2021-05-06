Собянин посетил экспозицию "Подвиг народа" в Музее Победы

Мэр Москвы побеседовал со школьниками, которые пришли на экскурсию

Музей Победы на Поклонной горе готовит новую выставку. Она будет посвящена событиям 80-летней давности, когда шли бои за Москву. И подробно расскажет о судьбах людей, которые защищали город от фашистов и заставили врага отступить. Еще на одной экспозиции музея - она называется "Подвиг народа" - побывал Сергей Собянин. Мэр осмотрел залы, где установлены масштабные трёхмерные диорамы, исторические декорации, мультимедийные комплексы и представлены подлинные вещи военных. И побеседовал со школьниками, которые пришли на экскурсию.

За окном – бой. Немцы отступают и прикрываются деревенскими жителями. На каждом замершем лице – гамма эмоций, каждая деталь – достоверна. В трехмерной панораме, кроме декораций, артефактов и манекенов, есть живые актеры. Вот староста с нарукавной повязкой требует аусвайс. Для посетителей – особенно самых юных – это одновременно и погружение в прошлое, и приключение.

- Интерактивно все так, реалистично. Много нового можно узнать про войну, чего, возможно, вам не расскажут, и то, что не покажут в фильмах. - Запомнилась крепость, где выживали люди. И где немцы хотели - ну, планировалось - захватить эту крепость за 3-4 часа, а они держались целый месяц.

Крепость имеется в виду Брестская. Это первый из 17 разделов масштабной экспозиции "Подвиг народа". В столичном Музее Победы выставка занимает больше трех тысяч квадратных метров - аналогичных в нашей стране не было и нет. Батальные сцены оживают с помощью проекций, фильмов-реконструкций и многочисленных спецэффектов.

Настоящие вещи солдатского обихода. Не только оружие – фотографии, котелки, походный граммофон. Особо подчёркнут вклад в Победу миллионов тружеников тыла. Для этого организаторы выставки выстроили госпиталь, завод и даже театр – тоже времен Великой Отечественной. Здесь можно услышать произведения, написанные в годы войны и звучавшие на передовой в короткие минуты затишья. В еще одной исторической реконструкции – библиотеке блокадного Ленинграда - Сергей Собянин пообщался со школьниками, которые пришли на экскурсию.

"Осенью мы подготовим еще одну выставку, приходите. Будет посвящена контрнаступлению под Москвой. В этом году исполняется 80 лет. Мы с музеем подготовим такую же выставку о судьбах людей, которые защищали наш город. Так что приходите. Поздравляю с наступающими праздниками! Всего Вам доброго!" – сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время общения со школьниками.

Выставка, посвященная разгрому немцев под Москвой, также разместится в Музее на Поклонной горе и откроется в декабре - когда и началось контрнаступление. Пока здесь завершаются последние приготовления к 9 Мая. В День Победы гостей ждут спектакли, концерты, актеры прочитают фронтовые письма и стихотворения о войне. Кроме того, посетителям представят копии документов Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского процессов. Вход в Музей Победы для всех желающих 9 мая будет бесплатным.

Егор Киселёв, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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