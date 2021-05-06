Жертвами перестрелки в метро Рио-де-Жанейро стали 23 человека

Местная полиция провела операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

В метро Рио-де-Жанейро завершилась крупная спецоперация по борьбе с наркоторговлей. В результате перестрелки бандитов с полицией погибли 23 человека, в том числе один сотрудник правоохранительных органов.

Стрельба произошла в северной части Рио-де-Жанейро в городском метро, передает РИА Новости со ссылкой на местный портал G1.

По информации СМИ, полицейский Андре Фриас скончался в результате ранения в голову. Пострадали также два пассажира поезда метрополитена и двое полицейских.

По данным Globo, погибли 14 членов наркогруппировки "Красная команда", а сама перестрелка произошла в трущобах, а не метро.

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