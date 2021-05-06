Умер режиссер Олег Зорин

Он умер на 82-м году жизни

Режиссер и актер Академического театра имени Ленсовета Олег Зорин умер в возрасте 81 года.

"Олег Дмитриевич умер сегодня утром. Он до последнего дня работал, был в достаточно бодром рабочем состоянии и активно участвовал в жизни театра. Но все-таки возраст, к сожалению, берет свое", - рассказал в беседе с ТАСС директор театра Валерий Градковский.

Зорин известен по ролям в спектаклях "Жестокость", "Человек и джентльмен", "Фредерик, или Бульвар преступлений".

В 1995 году он стал режиссером в Театре имени Ленсовета и работал над постановками "Один на ринге, "У Лукоморья" и "Мать" Карела Чапека.

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