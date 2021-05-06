Ряд улиц в Москве перекроют из-за подготовки к Параду Победы

В пятницу состоится генеральная репетиция

Завтра, 7 мая, в связи с проведением генеральной репетиции Парада Победы в Москве будет ограничено движение по ряду улиц, передает "ТВ Центр".

С 5:30 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по улицам Мнёвники, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Садовая-Триумфальная и Садовая-Каретная.

Кроме того, для движения автотранспорта перекроют Карамышевский мост, Новинский бульвар и Звенигородское шоссе, а также частично Крылатскую улицу, проспект Маршала Жукова, улицу Народного ополчения, 1-ю и 2-ю Брестские улицы. На этих участках также нельзя будет парковаться.

Коснутся ограничения и пассажиров метро. С половины шестого утра и до окончания репетиции станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут закрыты на выход.

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