Появилось видео с места стрельбы в метро Рио-де-Жанейро

По последним данным, погибли 25 человек

25 человек погибли в результате перестрелки в метро Рио-де-Жанейро. Ещё несколько человек получили огнестрельные ранения, точной информации об их состоянии пока нет.

Трагедия произошла на севере города во время полицейской спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, передает "ТВ Центр".

Первые секунды после происшествия попали на камеру видеонаблюдения, которая установлена в вагоне. На кадрах видно, как испуганные пассажиры пытаются спрятаться. Кому-то оказывают помощь.

Среди погибших - 24 подозреваемых и один сотрудник правоохранительных органов. Как сообщают местные СМИ, число жертв сегодняшней операции силовиков стало самым большим с 2016 года. Именно с этого года начали вести такую статистику.

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