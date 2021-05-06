Пожар уничтожил половину омской деревни

Люди не пострадали

Около 120 лесных пожаров было потушено за последние сутки в России. Их общая площадь достигала 2,5 тысячи гектаров. Сложная ситуация сохраняется в регионах Западной Сибири: там действует немало очагов возгораний.

В Омской области в деревне Каракуль пожар уничтожил почти половину домов, передает "ТВ Центр". Огонь пришёл со стороны леса, через болотистую местность с камышами, подходившую близко к строениям. Люди не пострадали, но из 33 жилых домов сгорели 14. Для жителей, оставшихся без крова, власти подготовили пункт временного размещения. Пожар уничтожил также несколько сельхозпостроек, включая продуктовый магазин.

Следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье "Халатность должностных лиц". В Омской области стоит сухая, теплая и ветреная погода. В окрестностях регионального центра зафиксировано 12 очагов возгораний. От их дыма в четверг вечером в Омске образовался смог.

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