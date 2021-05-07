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Собянин рассказал о благоустройстве Ленинского проспекта

09:58
  • пятница
  • 07 мая 2021

Основная цель - обновить инфраструктуру, сохранив привычный облик магистрали

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Ленинского проспекта. Необходимость в проведении назрела, так как в этом районе столицы идет строительство новых станций метро, сообщил мэр Москвы.

"Благоустройство Ленинского проспекта пройдет по нестандартной схеме. Сначала – в 2020-21 годах – на периферийном участке от улицы Кравченко до МКАД. И лишь затем – в головной и средней части магистрали между Калужской площадью и улицей Кравченко", - говорится в сообщении мэра, которое опубликовано на его персональном сайте.

Основная цель благоустройства - обновить инфраструктуру, сохранив привычный облик Ленинского проспекта, продолжил Собянин. В частности, на дублерах и у метро "Тропарево" будет организовано порядка 170 дополнительных парковочных мест.

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