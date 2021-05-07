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Сергунина: На конкурс детского рисунка "Наследие моего района" прислали почти 3000 работ

10:06
  • пятница
  • 07 мая 2021

Работы призеров можно будет увидеть на выставке

В Москве завершился прием работ на конкурс детского рисунка "Наследие моего района". Организаторам прислали около трех тысяч городских пейзажей, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы mos.ru.

"Результаты будут объявлены в конце мая - начале июня. Победители получат дипломы, грамоты и памятные призы. Работы призеров можно будет увидеть на выставке, ее откроют на одном из московских бульваров", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Сейчас все работы оценивает конкурсная комиссия. В нее вошли художники, архитекторы, педагоги, искусствоведы, скульпторы. Условиями конкурса предусмотрены две возрастные группы - от семи до 11 лет и от 12 до 15 лет. Победителей определят в категориях "Профессионалы" и "Любители".

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