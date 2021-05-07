Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши

Выписки из журнала боевых действий и наградных листов свидетельствуют об отваге и самопожертвовании красноармейцев

Наградные листы, политдонесения, сводки из боевых журналов. Минобороны России рассекретило документы об освобождении советскими войсками Польши. В них также рассказывается, как тепло встречали наших солдат местные жители. И как создавались мемориалы освободителям и памятники, с которыми борется современная Варшава.

Висла – за этим водным рубежом советские войска развернут стремительное наступление, которое войдет в историю. В ходе боев 400 километров фронта наша пехота и танки пройдут за 17 дней. И это при отчаянном сопротивлении немцев, которые отступать явно не хотят – позади Берлин. Вермахт подготовил 6 полос укреплений – траншеи, ДОТы, заминированные поля и дороги. Однако вперед шла самая обученная и оснащенная на тот момент армия мира.

"Немецкие генералы, которые были захвачены в плен фронтом маршала Жукова, они потом в показаниях говорили, что никогда они не знали точно, где ударит противник, то есть Красная Армия. Это маскировка", - рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Опубликованные выписки из журнала боевых действий и наградных листов свидетельствуют об отваге и самопожертвовании красноармейцев. Среди них Никифор Герасименко – командир санитарного взвода. Посмертно награжден Орденом Отечественной войны II степени.

"В боях при прорыве обороны на Заодерском плацдарме и в городе Лигниц тов. Герасименко всё время находился в боевых порядках, оказывая первую помощь раненым бойцам и командирам. В трудных условиях лично вынес с поля боя до 30 раненых бойцов и офицеров с их оружием. 20 февраля 1945 года погиб при подборе раненых на улицах города Бреслау", - говорится в документах.

Бреслау – название немецкое, после освобождения городу вернули польское имя Вроцлав. Здесь и в других населенных пунктах Красная Армия помогала разминировать дороги и восстанавливать мосты. Кроме того, советское командование передало трофейное оборудование германских предприятий и другое имущество.

Среди рассекреченных документов - несколько справок об экономической помощи польскому населению. Указывается, что с мая по декабрь 1945 года наши военные передали около 140 тысяч тонн зерна. Больше 108 тысяч голов крупного рогатого скота. Крупы, сахар, соль, даже кофе. Еще один любопытный документ: помощь в сельхозработах. Красноармейцы – прежде чем двигаться на запад в сторону Берлина – помогали безлошадным польским хозяйствам завершить посевную. Объем работ – 130 тысяч конедней.

Была и еще одна забота – пресекать расправы поляков над мирными немецкими жителями, которые обосновались там как колонизаторы. В донесении политуправления 2-го Белорусского фронта немцы называют "самым плохим в исходе войны" то обстоятельство, что им придется "оказаться под властью поляков".

"Русских все тоже боятся, но они с каждым днем становятся лучше, а от поляков мы ждем ещё много зла. Поляки мстительны; сейчас они ещё не вошли в роль, а когда уйдут русские, они нам начнут мстить за то, что раньше работали у нас", - цитируются в документах слова рабочего Ганса Ханемана.

Однако история показала, что потомки освобожденных поляков мстить будут памятникам героев. После вступления в силу закона о декоммунизации в республике начали стирать историческую память – демонтировать мемориалы воинам-освободителям Красной Армии, чаще всего на местах братских захоронений. Себя поляки убедили, что останков советских бойцов и командиров там нет. Однако архивные документы сухо свидетельствуют: только во Вроцлаве покоится прах более 7 тысяч солдат и около 800 офицеров Красной Армии.

Егор Киселёв, Валерия Рождественская, Александр Медведев, "ТВ Центр".

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