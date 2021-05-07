Как прошла генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади

По брусчатке маршировали 37 расчетов, а за ними проследовали около двухсот боевых машин

На Красной площади завершилась генеральная репетиция Парада Победы. По брусчатке маршировали 37 расчётов, за ними проследовали около двухсот боевых машин. И в завершение - яркая воздушная часть.

Ровно в 10:00 Красная площадь приходит в движение. Промедление недопустимо. Здесь все выверено до секунды. Здесь все так, как будет на Параде Победы.

Под звуки "Священной войны" на главную площадь страны выносят Знамя Победы и флаг России. Вес каждого древка — 16 килограммов. Но это незаметно за выправкой знаменосцев. Объезд строя командующим парадом и принимающим смотр.

В нужном месте - пауза для речи президента. Затем чеканить шаг по брусчатке Красной площади начинают 12 тысяч человек: офицеры, солдаты, курсанты военных училищ. Впервые в параде участвуют подразделения военной полиции из Центрального военного округа. Особое внимание женским парадным расчетам. Девушек год от года становится все больше. Разрезы на их юбках - все длиннее. Это позволяет держать строевой шаг. Ведь идти надо в ногу с мужчинами.

От "тайного оружия Москвы" к вполне реальному. Механизированная колонна - это более двухсот единиц техники во главе с легендарным Т-34. А дальше — современное российское вооружение: ракетные комплексы С-400 и "Ярс" — это наш ядерный щит, танки "Армата", новая модификация бронемашины "Тайфун", плавающая БМП К-17 и, конечно, оперативно-тактический комплекс "Искандер", наводящий ужас в штабах НАТО. Колонна двигалась по улицам Москвы утром. Но, даже несмотря на ранний час, многие пришли посмотреть на это.

Кстати, чтобы гусеничная техника не повредила асфальт на московских улицах, надели специальные чехлы, гранитное покрытие Манежной площади и других участков защитили пластинами.

А это самая зрелищная часть репетиции. Только на генеральном прогоне к движущимся по земле присоединяются воздушные асы. Самолеты и вертолеты взлетали с аэродромов, находящихся не так далеко от Москвы. Но вот дальние бомбардировщики прибыли из саратовского Энгельса. Скорее всего, эту тысячу километров в пути и не заметили. На то они и дальние. Машины прошли над Красной площадью на высоте от 150 до 350 метров и на скорости от двухсот до пятисот километров в час. Минимальные показатели, на какие только способна авиационная техника. Все это — чтобы застыть над городом как можно дольше. Когда еще увидишь такой парадный расчет. Разве что 9 мая — на Параде Победы.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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