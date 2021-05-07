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Блинкен назвал продуктивной поездку на Украину

11:45
  • пятница
  • 07 мая 2021

Вашингтон может предоставить Киеву дополнительную военную помощь

Украинские военные выпустили десятки мин по территории Донбасса. Под огнём оказались пригороды Донецка и Луганска. Пока силовики продолжают наносить удары по мирному населению, США изучают возможность предоставить Киеву дополнительную военную помощь. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам визита на Украину.

Продуктивное времяпрепровождение. Так дипломатично госсекретарь США назвал свой визит в украинскую столицу. Правда, ни одного прорывного заявления в ходе публичных выступлений так и не прозвучало. Но буквально одной фразой Энтони Блинкен ясно дал понять: Вашингтон возвращается к активному управлению Украиной, о которой на время подзабыли во времена экс-президент Дональда Трапма.  Завернуто это традиционно в привлекательный для Киева фантик: помощь в становлении молодой демократии на фоне якобы российской агрессии.

"США полны решимости перед лицом российской агрессии и в нашей поддержке работы в проведении реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", - заявил Блинкен.

По итогам визита - никаких конкретных результатов для Киева. Энтони Блинкен не пообещал ни денег, ни оружия, ни вакцины. Даже визита своего шефа Джо Байдена не смог пообещать:  уклонился от настойчивого приглашения президента Украины Владимира Зеленского. Зато активно вникал во внутриукраинскую повестку. Американцам важно сохранять контроль над местными госкорпорациями и допуск иностранцев к местному же рынку. Задача украинского президента и Рады - обеспечить все это необходимыми Вашингтону реформами.

"Господин Блинкен приехал не к своему стратегическому партнеру - Украине , не к господину Зеленскому. Он приехал к своему вассалу, как представитель сюзерена. Потому что Украина - это колония, а он представитель митрополии из США, который приехал диктовать свои условия", - уверен Сергей Годный, кандидат политических наук (Украина).

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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