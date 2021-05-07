Нифантьев поздравил диктора Кириллова с наступающим Днем Победы

Во время встречи они обсудили одну из инициатив общественного деятеля

День радио отмечается сегодня в России, передает "ТВ Центр". С профессиональным праздником, а также с наступающим Днём Победы поздравил знаменитого теле- и радиоведущего Игоря Кириллова член общественной палаты Евгений Нифантьев.

Он отметил, что легендарный голос Игоря Леонидовича для миллионов жителей Советского Союза ассоциировался с Парадом Победы. Во время встречи обсудили также и одну из инициатив общественного деятеля - обеспечение пенсионеров бесплатными лекарствами.

"Государство просто обязано заботиться о детях и людях такого почтенного возраста. И мы как социальное государство должны добиться того, чтобы лекарственное обеспечение для людей пожилого возраста было бесплатным", - заявил Евгений Нифантьев, член Общественной палаты России.

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