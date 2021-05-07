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К Земле приближается неуправляемая китайская ракета

11:57
  • пятница
  • 07 мая 2021

Предположительно, ступень войдет в атмосферу вечером 8 мая

К Земле с огромной скоростью приближается неуправляемая ступень китайской ракеты-носителя, которая вывела на орбиту модуль будущей орбитальной станции. Сейчас объект находится на расстоянии всего в несколько сотен километров. Существует потенциальный риск, что часть обломков долетит до поверхности.

18-тонный фрагмент китайской ракеты неконтролируемо сходит с орбиты. Где упадёт неуправляемый аппарат, предсказать пока невозможно - скорость полёта слишком высока. Зато рассмотреть его с помощью специальной оптики уже реально. Этот снимок сделан, когда обломок находился в семистах километрах от Земли. За траекторией следят в Роскосмосе. Предположительно, ступень войдёт в атмосферу вечером 8 мая. Большая часть объекта сгорит. Если мелкие куски и долетят до поверхности, то опасности представлять не будут и территорию России не затронут. На этой карте область возможного падения выделена жёлтым цветом.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5" стартовала в конце апреля. Она вывела на орбиту базовый модуль китайской космической станции с поэтичным названием "Небесный дворец". Её строительство и оснащение планируют завершить в течение года. Падение на Землю обломков носителя - событие рядовое для космической отрасли. Но в Пентагоне проявляют беспокойство.

"Мы не планируем сбивать ракету, хотя, вы знаете, мы многое можем. Надеемся, она упадет там, где не нанесет никому ущерба. Но факт неконтролируемого снижения говорит о том, что в космосе надо действовать продуманно и осторожно", - заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Камень в огород Пекина бросили и в Конгрессе. Там заявили, что КНР намеренно пренебрегает вопросами безопасности. Но, как говорят эксперты, на самом деле Вашингтон волнуют амбициозные планы Китая по покорению космоса и растущая конкуренция в этой сфере.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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