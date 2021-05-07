Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

Список рекомендованных для лечения препаратов изменился
Министерство здравоохранения России утвердило новую, 11-ю версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
В разделе по специфической профилактике инфекции у взрослых были добавлены сведения о двух российских вакцинах против коронавируса - "Ковивак" и "Спутник Лайт".
Изменился также список рекомендованных для лечения препаратов: из него убрали гидроксихлорохин и добавили иммуноглобулин человека, передает ТАСС.
Всего в перечне теперь значатся пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, иммуноглобулин человека против СOVID-19, интерферон-альфа и умифеновер.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram