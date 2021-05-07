Евгений Нифантьев поздравил ветерана-медика с Днем Победы

Член Общественной палаты встретился с Прасковьей Усетинской

Член Общественной палаты Евгений Нифантьев встретился с ветераном Великой Отечественной войны Прасковьей Усетинской. Он поздравил участницу Сталинградской битвы с Днем Победы и приближающимся 100-летним юбилеем.

"Вы – уникальный человек. Прошли страшную войну, спасли ни одну сотню человеческих жизней. Спасибо вам большое за то, что все мы можем сегодня жить и разговаривать на родном языке. Благодарю вас от имени наших детей. Хочу пожелать вам здоровья, счастья и любви со стороны всех людей, которые вас окружают", – отметил Нифантьев.

До войны Прасковья Николаевна работала фельдшером в медпункте завода, а после призыва в армию служила старшей операционной сестрой в медсанбате 399-й стрелковой дивизии, сформированной в марте 1942 года в Иркутске.

Ветеран рассказала, как в июле дивизия вступила в Сталинградскую битву: сходу заняла оборону возле Суровикино – небольшого городка, через который на Сталинград шли железная и автомобильная дороги. Дивизия героически сражалась вместе с другими частями Красной армии, побывав в окружении под Большой Россошкой. А 14 сентября ее остатки ввели в бой в Сталинграде как последний армейский резерв.

По ее воспоминаниям, из 14 тысяч солдат и офицеров, прошедших с июля через 399-ю стрелковую дивизию, к 18 сентября осталось 158 человек. После переформирования дивизия освобождала Белоруссию и громила гитлеровцев в Восточной Пруссии.

Демобилизовалась Прасковья Усетинская в звании лейтенанта медицинской службы в марте 1945 года. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией", а также юбилейными медалями.

Нифантьев вручил цветы ветерану и поблагодарил ее за вклад, внесенный в Победу. Прасковья Николаевна пригласила его на свой вековой юбилей. Он с радостью принял приглашение.

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