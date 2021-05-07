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Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 156 млн

11:48
  • пятница
  • 07 мая 2021

В Индии побит новый антирекорд

Каждый пятидесятый человек на планете заразился коронавирусом. Такие данные приводит агентство ТАСС. Всего в мире выявлено 156 миллионов случаев COVID-19.

В Индии - новый антирекорд. За сутки заболели еще 414 тысяч человек. Уже на этой неделе в стране ждут поставку "Спутника V".

70 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson могут забраковать в США. На заводе, где её выпускают, перепутали компоненты двух разных препаратов.

В России, по данным оперштаба, за минувшие сутки выявили 8 тысяч 386 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 8 тысяч 22 человека.

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