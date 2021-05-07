Продлен прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертного полка"

Анкеты можно загружать до 12 часов 9 мая

Организаторы продлили прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка".

"Принято решение продлить прием заявок в онлайн-шествие "Бессмертного полка" через мини-приложения в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также на ресурсе "Банк Памяти" до 12 часов 9 мая", - говорится в сообщении пресс-службы движения "Бессмертный полк России".

Желающих присоединиться к онлайн-шествию "Бессмертного полка" в этом году уже стало больше на 1,5 миллиона человек.

"К поданным в прошлом году более чем 2,5 миллионам анкет уже присоединилось почти 1,5 миллиона новых", - говорится в сообщении движения.

Шествие "Бессмертного полка" в очном формате в нынешнем году может пройти 24 июня, если позволит ситуация с COVID-19. 9 мая, как и планировалось, мероприятие пройдет в онлайн-формате.

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