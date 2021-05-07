Столичные медики вылечили от COVID-19 уже более миллиона человек

За сутки подтверждено 2846 новых случаев заражения

Московский оперштаб сообщил, что ещё 2262 пациента вылечились от коронавирусной инфекции за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 004 060.

Подтверждено 2846 новых случаев заражения за последние 24 часа, госпитализированы 1072 человека, скончались 60 пациентов.

"Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 8386 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 376 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8022 человека.

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