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Столичные медики вылечили от COVID-19 уже более миллиона человек

12:46
  • пятница
  • 07 мая 2021

За сутки подтверждено 2846 новых случаев заражения

Московский оперштаб сообщил, что ещё 2262 пациента вылечились от коронавирусной инфекции за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 004 060.

Подтверждено 2846 новых случаев заражения за последние 24 часа, госпитализированы 1072 человека, скончались 60 пациентов.

"Оперштаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявлено 8386 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 376 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8022 человека.

Видео: данные по коронавирусу на пятницу, 7 мая

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