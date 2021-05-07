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"Я входил в круг Жанны": стилист Лисовец рассказал о дружбе с Фриске

13:45
  • пятница
  • 07 мая 2021

По его убеждению, они с певицей были "с одной планеты"

Звездный стилист Владислав Лисовец в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказал о дружбе с певицей Жанной Фриске.

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"Жанна мне доверяла, а я же доверял ей. Если я пускаю человека в свой круг, то точно могу ему все рассказывать. Я тоже входил в круг Жанны, потому что она доверяла мне даже интимные подробности личной жизни", - сказал Лисовец.

По его убеждению, он и Фриске были "с одной планеты". И оба жили по "каким-то старообрядческим правилам", отметил Лисовец.

"Уважать других, говорить негромко, стараться дать окружающим то, чем тебя наградил Бог. А еще очень важно чувство юмора. Шутить она умела, в том числе и над собой, поэтому мы не могли не дружить", - вспомнил стилист.

Певица Жанна Фриске умерла от неоперабельной опухоли головного мозга 15 июня 2015 года. У нее остался сын Платон, которого воспитывает телеведущий Дмитрий Шепелев.

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