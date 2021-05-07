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Белоруссия создала собственную вакцину от COVID-19

13:11
  • пятница
  • 07 мая 2021

Но торопиться с выпуском препарата пока не будет

Белоруссия получила собственную вакцину против новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом в пятницу заявил президент республики Александр Лукашенко.
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"В пробирке мы вчера получили свою вакцину - белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину", - сказал белорусский лидер.

Он обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса, передает БелТА.

"У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия пока не будет торопиться с выпуском вакцины и подождет, как изменится вирус в будущем.

1 апреля Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании белорусской вакцины в 2021-2023 годах.

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