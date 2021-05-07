Лукашенко пообещал показать "ягодку" в деле о госперевороте

По словам президента Белоруссии, люди "ужаснутся" увиденному

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что власти республики в ближайшее время раскроют новые громкие факты по делу о попытке мятежа.

"То, что вы, журналисты с чекистами, провели эти операции и людям показали - цветочки. Ягодка еще не показана. Но мы покажем ее, и вы ужаснетесь тому, что вы увидите", - заявил Лукашенко (цитата по БелТА).

По его словам, зарубежные спецслужбы были удивлены тому, какую серьезную операцию смогли провести их белорусские коллеги.

"Россияне сказали, что это бывает раз в жизни спецслужб, чтобы далеко на подступах раскрыть подобный заговор", - отметил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко рассказал, что на него и его сыновей готовилось покушение и что к этому причастны американские спецслужбы. Он утверждал, что его устранение одобрило высшее политическое руководство США.

ФСБ России сообщала, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии, планировавшийся на 9 мая.

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