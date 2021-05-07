Собянин поздравил режиссера Владимира Бортко с 75-летием

Мэр Москвы отметил его неподражаемое мастерство

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил режиссера, народного артиста России Владимира Бортко с 75-летием.

"Выдающийся режиссер и сценарист, Вы подарили зрителям прекрасные фильмы, которыми по праву гордится отечественный кинематограф... С неподражаемым мастерством Вы открываете новые грани таланта известных актеров и помогаете заявить о себе будущим звездам кино", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте мэра и правительства столицы mos.ru.

Известность к Владимиру Бортко пришла после комедийной ленты "Блондинка за углом" (1984), а признание мировой кинообщественности он получил благодаря экранизации повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" (1988). За эту картину режиссер был удостоен Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

В 2000 году режиссер был удостоен звания народного артиста России, в 2006 году награжден орденом Почета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram