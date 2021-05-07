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Стало известно о погоде в Москве в День Победы

16:41
  • пятница
  • 07 мая 2021

Синоптики предупредили об осадках

Синоптики центра "Фобос" предупредили, что активный атлантический циклон, смещаясь из Центра в Предуралье, к 9 мая принесёт в регионы европейской части России облачную погоду и дожди.

В Москве на выходных ожидается до 13 градусов, говорится в сообщении "Фобос". Погода в субботу, 8 мая, будет пасмурной и дождливой, в воскресенье, 9 мая - без осадков и солнечно.

В беседе с РИА Новости представитель центра при этом отметил, что низкая облачность может помешать воздушной части парада.

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