Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю годовщины Победы в ВОВ

Президент России попросил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия

Пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры поговорили в пятницу по инициативе израильской стороны.

Как говорится в сообщении на сайте президента России, Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

"С учётом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Важно, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста", - отмечает пресс-служба Кремля.

Лидеры также рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, выражена готовность активизировать торгово-экономическое взаимодействие и провести в скором времени очередное заседание межправкомиссии.

Затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Биньямин Нетаньяху проинформировал о контактах израильской стороны с представителями Киева.

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