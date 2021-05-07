Россия и Узбекистан усилят совместную борьбу с коронавирусом

Тема обсуждалась во время разговора Владимира Путина с Шавкатом Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

"Подчёркнуто особое значение этой даты для народов обеих стран, которые бережно хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла", - говорится в сообщении на сайте президента России.

Лидеры договорились наращивать совместные усилия по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе по организации производства вакцины на территории Узбекистана.

Видео: ситуация с коронавирусом на пятницу, 7 мая

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram