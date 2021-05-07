Россия и Узбекистан усилят совместную борьбу с коронавирусом

Тема обсуждалась во время разговора Владимира Путина с Шавкатом Мирзиёевым
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
"Подчёркнуто особое значение этой даты для народов обеих стран, которые бережно хранят память о беспримерном подвиге фронтовиков и тружеников тыла", - говорится в сообщении на сайте президента России.
Лидеры договорились наращивать совместные усилия по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе по организации производства вакцины на территории Узбекистана.
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